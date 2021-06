Diocesi: Caritas Frosinone, Casa Giovanni Paolo II accoglie neo maggiorenni grazie a un progetto finanziato con fondi dell’8xmille

Sono dieci i ragazzi dai 18 ai 25 anni accolti nella Casa San Giovanni Paolo II a Ceccano (Fr). Il progetto, promosso dalla Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, è finanziato con fondi 8xmille. “Si tratta per la maggior parte di neo maggiorenni, sia stranieri che italiani, che al compimento del diciottesimo anno di età devono lasciare le case famiglia per minori dove fino ad allora erano stati inseriti – spiegano dalla Caritas di Frosinone in una nota diffusa dalla diocesi –. L’accoglienza iniziale risponde alla necessità di offrire loro un tetto, perché in alternativa i ragazzi finirebbero per strada”. I giovani vengono poi seguiti nel completamento del percorso scolastico o professionale e alcuni stanno avendo anche l’opportunità di svolgere tirocini presso aziende del territorio. Il progetto prevede però anche un impegno quotidiano dei ragazzi nella cura della casa che li ospita e il coinvolgimento in attività di volontariato della Caritas, come le raccolte alimentari. L’obiettivo finale è quello di accompagnarli in un cammino di crescita, riscatto e autonomia personale ed economica, che prevede anche la possibilità di divenire capaci di sostenere l’affitto di una casa. “Il fatto che in diversi casi i ragazzi abbiano deciso di andare a vivere insieme, ci rende davvero orgogliosi: vuol dire che quei legami, instauratisi per caso, sono diventati le fondamenta per affacciarsi al mondo degli adulti”, concludono dalla Caritas di Frosinone.