Amoris Laetitia: Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, dal 9 al 12 giugno un Forum sulle “strategie per l’applicazione pastorale”

“A che punto siamo con Amoris Laetitia? Strategie per l’applicazione pastorale dell’rsortazione di Papa Francesco”. È il titolo del Forum in programma, in modalità online, dal 9 al 12 giugno per iniziativa del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. L’evento, spiegano i promotori in una nota, “si inserisce nell’ambito dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia, come momento di dialogo in stile sinodale sulle esperienze e le prospettive di attuazione dell’esortazione apostolica ed è volta a supportare l’applicazione di Amoris Laetitia in chiave pastorale e missionaria”. Sono invitati a partecipare, esclusivamente, i responsabili della pastorale familiare a livello di Conferenze episcopali, associazioni e movimenti ecclesiali internazionali. Proprio a partire dalle esperienze messe in atto nelle diverse realtà ecclesiali, saranno sviluppate le diverse sessioni del Forum, che riguarderanno la preparazione al matrimonio, la formazione degli accompagnatori, l’educazione dei figli, la spiritualità coniugale, la missionarietà familiare ed i percorsi pastorali per accompagnare, discernere, integrare le fragilità. Data la situazione persistente di emergenza sanitaria e le restrizioni normative conseguenti, il Forum si svolgerà in forma di webinar. Questa modalità consentirà a molte più persone di partecipare collegandosi da ogni parte del mondo: sono iscritti a partecipare circa 350 delegati, in rappresentanza di 70 Conferenze episcopali e oltre 30 associazioni e movimenti internazionali. Data la modalità online, il Dicastero pubblicherà, al termine di ogni giornata, brevi note riassuntive dei lavori sul sito www.amorislaetitia.va e anche su www.laityfamilylife.va. Una nota conclusiva, poi, verrà diffusa a termine dell’incontro.