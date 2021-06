Beatificazione suor Mainetti: mons. Cantoni (Como), “frutto luminoso della nostra terra”

(Foto Il Settimanale della diocesi di Como)

“Con lo stile di vita evangelico, vissuto nella fedeltà quotidiana, i cristiani cambino il mondo”. È questo il mandato che il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, ha consegnato all’intera Chiesa diocesana al termine del solenne rito di beatificazione di suor Maria Laura Mainetti che si è tenuto ieri, domenica 6 giugno, a Chiavenna (So). Proprio a questo “frutto luminoso della nostra terra, già segnata nella storia da una eletta schiera di santi, di martiri e di beati” il vescovo Oscar ha chiesto di “aiutarci a tradurre la santità nel quotidiano, in piena fedeltà alla vocazione di ciascuno”. Ripercorrendo la vita e l’esempio della religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce il vescovo Cantoni ha ricordato come il suo martirio “non è che il coronamento supremo di una vita tutta protesa a vivere il Vangelo nel dono totale di sé”. Una vita che “ha suscitato vivo stupore e intensa commozione nel nostro santo popolo perché, dentro la sua debolezza, è emersa la forza vincitrice di Dio”.