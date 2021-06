Papa Francesco: Angelus, ricorda la beatificazione di suor Maria Laura Mainetti

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi a Chiavenna, nella diocesi di Como, viene beatificata suor Maria Laura Mainetti, delle Figlie della Croce, uccisa 21 anni fa da tre ragazze influenzate da una setta satanica. La crudeltà”. Lo ha ricordato il Papa, al termine dell’Angelus di ieri. “Proprio lei che amava i giovani più di ogni cosa, e ha amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male – il ritratto di Francesco – ci lascia il suo programma di vita: fare ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo. Che il Signore dia a tutti noi la fede, l’amore e l’entusiasmo. Un applauso alla nuova beata!”.

Poi il Santo Padre ha ricordato che domani, 8 giugno, alle 13, l’Azione Cattolica internazionale “invita a dedicare un minuto per la pace, ciascuno secondo la propria tradizione religiosa”. “Preghiamo in particolare per la Terra Santa e per il Myanmar”, l’invito i Francesco.