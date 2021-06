Terzo settore: Italia non profit, al via contest #wannabedigital per promuovere la formazione digitale 

C’è tempo fino al 21 giugno per partecipare al contest #wannabedigital che mette in palio la possibilità di partecipare gratuitamente al Web marketing festival di Rimini il 15, il 16 e il 17 luglio 2021 con posto garantito in presenza. Un’occasione di formazione digitale che “Italia non profit” mette a disposizione di tutto il settore e dedicata sia per chi lavora da sempre con l’online, sia per coloro che in questo ultimo anno scandito dalla pandemia hanno dovuto riorganizzare, riprogettare e rileggere il proprio lavoro sotto questa lente. Sono 20 gli ingressi gratuiti full (online e offline) messi a disposizione per supportare il non profit e la sua ripartenza favorendo la formazione e il capacity building del Terzo settore, offrendo la possibilità di partecipare all’evento che più di tutti mette al centro l’innovazione digitale, ideato e realizzato con successo da ormai da 9 edizioni da Search on media group. Possono candidarsi tutti gli enti non profit, grandi o piccoli, e operatori del settore. Dalla rilevazione fatta durante il primo lockdown del 2020 da Italia non profit, emerge infatti una grandissima spinta verso il digitale del terzo settore italiano: il 19% degli enti ha creato contenuti digitali per l’attività dell’organizzazione, il 12% ha investito nel digital fundraising e il 61% è stato in grado di digitalizzare almeno in parte i propri servizi. “Il non profit quest’anno è stato messo a dura prova: ci sono attività che non possono essere fatte offline e che sono state grandiosamente riorganizzate in versione digitale per continuare a generare impatto sociale per tutta la società civile. Ora è finalmente arrivato il momento di tornare a parlarsi, raccontarsi, scambiarsi esperienze e crescere insieme, da più vicino”, ha precisato Giulia Frangione, ceo di Italia non profit.