Tragedia funivia Stresa-Mottarone: mercoledì 23 giugno mons. Brambilla celebrerà una messa in memoria delle vittime nella chiesa Madonna della Neve

(Foto ANSA/SIR)

Mercoledì 23 giugno, a un mese dalla tragedia, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà una celebrazione in memoria delle vittime dell’incidente alla funivia Stresa-Mottarone.

L’appuntamento è, per le ore 11, alla chiesa della Madonna della Neve, che sorge in vetta al Mottarone, a pochi metri dalla stazione di arrivo della funivia.