Obiettivi sviluppo sostenibile: Fao, un nuovo giardino pubblico a Roma. È il “G20 green garden”

Un nuovo giardino pubblico a Roma per mettere in mostra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: si tratta del “G20 green garden” e sarà inaugurato il 10 giugno alle 11.30 a Roma, nella Valle della Caffarella. Progettato in collaborazione con la Fao, il “G20 green garden” celebrerà la presidenza italiana del G20 e l’impegno comune per un futuro più verde, equo e sicuro per tutti. Il giardino – un’esposizione a cielo aperto all’interno del Parco dell’Appia Antica – si svilupperà attorno ad un’installazione dedicata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile e continuerà a crescere durante tutto il 2021 con installazione di nuove piante. Uno spazio sereno per romani e visitatori dove riflettere su temi vitali per le persone e l’ambiente. La cerimonia di apertura vedrà gli interventi del direttore generale della Fao, Qu Dongyu, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e della sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’evento si ricollega alla “Green cities initiative” della Fao per raggiungere la sicurezza alimentare superando il divario tra aree urbane e rurali nel mondo. L’iniziativa congiunta è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra Fao, ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministero dell’Istruzione; ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Roma, Parco archeologico dell’Appia Antica e Parco regionale dell’Appia Antica.