Movimenti: Fiac, domani “Un minuto per la pace”, in preghiera per la Terra Santa e il Myanmar

“Martedì 8 giugno alle ore 13, l’Azione cattolica internazionale invita a dedicare un minuto per la pace, ciascuno secondo la propria tradizione religiosa. Preghiamo in particolare per la Terra Santa e il Myanmar”. Lo ha ricordato Papa Francesco dopo la preghiera dell’Angelus di ieri. “Un Minuto per la Pace” è l’iniziativa lanciata dal Forum internazionale Azione cattolica (Fiac), dall’Azione cattolica italiana, dall’Azione cattolica argentina, dall’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc) e da altri soggetti, per la prima volta nel 2014 a sostegno dell’Incontro “Invocazione per la pace” promosso da Papa Francesco proprio l’8 giugno nei Giardini Vaticani insieme al presidente di Israele, Simon Peres, al presidente dell’Autorità palestinese, Abu Mazen, e con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I. L’appello, quest’anno, spiegano dal Fiac, è rivolto in particolare a pregare per la Terra Santa e il Myanmar, “ma tutto il mondo ha bisogno di pace in un anno così segnato dalle difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19″. L’iniziativa si rivolge ai cattolici ma anche ai cristiani delle diverse confessioni, ai credenti di tante religioni, a uomini e donne di buona volontà, ognuno secondo la propria tradizione. “Un minuto per la pace – afferma Rafael Corso, coordinatore del Segretariato Fiac e presidente nazionale di Ac argentina – vuole ricordarci che tutti gli esseri umani sono creature preziose, che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, uguali in dignità e chiamati alla felicità di una vita libera, responsabile, fraterna e solidale, capaci di diventare artigiani di una pace desiderata e di affrontare la necessità di uscire da questa crisi più consapevoli e migliori”. All’edizione di quest’anno ha aderito ufficialmente il Movimento dei Focolari. Tra le prime diocesi italiane ad aderire quella di Trento dove domani, 8 giugno, alle ore 13, in piazza Fiera si ritroveranno Azione cattolica, Acli, sindacati, Tavolo religioni, Gruppo delle Chiese cristiane, Osservatorio interreligioso sulla violenza alle donne, Pax Christi, Movimento dei Focolari. Sottoscritto anche un appello comune per la pace: http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-por-la-paz-2021/.