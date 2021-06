Africa: diocesi di Frosinone vicina alle popolazioni colpite dall’eruzione del vulcano Nyiragongo

Il vescovo Spreafico in Rwanda

È un invito alla preghiera quello lanciato dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino per le popolazioni colpite dall’eruzione del vulcano Nyiragongo, presso la città di Goma, nella Repubblica democratica del Congo. “Seguiamo con preoccupazione le notizie, che riguardano un territorio vicino al confine con il Rwanda e alle città e villaggi che ospitano le attività scolastiche e pastorali sostenute dalla nostra diocesi – si legge in una nota della Chiesa frusinate –. L’attività sismica che accompagna l’eruzione sta provocando ulteriori danni e ha già causato vittime e feriti tra gli abitanti e decine di migliaia di persone in fuga. Si evacua l’area che comprende sia i territori del Congo orientale sia le vicine aree del Rwanda”. Da vent’anni la diocesi di Frosinone ha un progetto di cooperazione nella diocesi di Nyundo, in Rwanda, che prevede: sostegno scolastico, accoglienza pastorale di sacerdoti rwandesi durante gli studi a Roma, formazione sanitaria ed educativa del personale locale, invio di caschi bianchi in servizio civile, sostegno all’economia con il commercio equo. “La Caritas diocesana segue quanto sta accadendo e con il vescovo mons. Ambrogio Spreafico, che ha visitato questi luoghi nel 2012, l’invito è a pregare per tutta la popolazione e, in particolare, per don Epimaque, don Leonidas e don Valens, che hanno prestato servizio pastorale nelle parrocchie della nostra diocesi; per bambini e ragazzi accompagnati nel percorso scolastico grazie alle adozioni a distanza; per i piccoli artigiani sostenuti grazie al commercio equo e solidale”, concludono dalla diocesi di Frosinone.