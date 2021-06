Sindacalista ucciso da tir: Fico, “una morte inaccettabile, necessario fare chiarezza”

“Adil Belakhdim, sindacalista dei Cobas a Novara, è stato investito e ucciso mentre faceva il suo lavoro, quello di difendere i diritti dei lavoratori. Una morte inaccettabile. Mi unisco al dolore dei suoi cari”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha commentato con un post su Facebook la morte di Adil Belakhdim, 37enne coordinatore interregionale dei SiCobas, che questa mattina è stato investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (No) mentre era in corso una manifestazione di lavoratori della logistica.

“È un episodio su cui è necessario fare chiarezza, a distanza di pochi giorni da quanto accaduto a Lodi dove – sempre nel settore della logistica – diversi lavoratori sono rimasti feriti. Bisogna tenere alta la guardia tutelando i diritti dei lavoratori in ogni contesto”, conclude la terza carica dello Stato.