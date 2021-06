Migranti: Unchr, 1% popolazione mondiale in fuga, i due terzi da 5 Paesi. 9 rifugiati su 10 accolti da Paesi a basso e medio reddito

Rita,_refugee_yogist_during_one_of_her_online yoga training_lessons_at_her_home_in_Kakuma_camp. foto: Unhcr

Oggi, l’1% della popolazione mondiale è in fuga e ci sono il doppio delle persone costrette ad abbandonare le proprie case rispetto al 2011, quando il totale era poco meno di 40 milioni. Il 2020 è il nono anno di aumento ininterrotto dei movimenti forzati nel mondo. Lo rivela oggi il rapporto Global trends dell’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, che esorta i leader mondiali “a intensificare gli sforzi per promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione, al fine di fermare e iniziare a invertire la tendenza che vede crescere il numero di persone costrette alla fuga da violenza e persecuzione da quasi dieci anni”. Più di due terzi di tutte le persone che sono fuggite all’estero provengono da soli 5 Paesi: Siria (6,7 milioni), Venezuela (4,0 milioni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud Sudan (2,2 milioni) e Myanmar (1,1 milioni). La stragrande maggioranza dei rifugiati del mondo – quasi 9 rifugiati su 10 (86%) – sono ospitati da Paesi vicini alle aree di crisi e da Paesi a basso e medio reddito. I Paesi meno sviluppati hanno dato asilo al 27% del totale. Per il settimo anno consecutivo, la Turchia ha ospitato il numero più alto di rifugiati a livello mondiale (3,7 milioni di rifugiati), seguita da Colombia (1,7 milioni, compresi i venezuelani fuggiti all’estero), Pakistan (1,4 milioni), Uganda (1,4 milioni) e Germania (1,2 milioni). Le domande di asilo in attesa a livello globale sono rimaste ai livelli del 2019 (4,1 milioni), ma gli Stati e l’Unhcr hanno registrato collettivamente circa 1,3 milioni di domande di asilo individuali, un milione in meno rispetto al 2019 (43% in meno).