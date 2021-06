Minori e sport: Rossi-Doria (Con i Bambini), “ancora costi alti per molte famiglie. Incentivare attività fisica all’aperto”

“Quasi 1 minore su 5 non fa sport. Per il 30% circa dei bambini dai 6 ai 10 anni la causa è la condizione economica del nucleo familiare. Prima della pandemia, i minori praticavano prevalentemente sport in spazi chiusi (il 70% dei praticanti adolescenti e oltre l’84% dei giovanissimi), meno di un giovane su quattro faceva sport in spazi all’aperto non attrezzati, contro il 41,9% dell’intera popolazione”. Sono alcuni dei dati del rapporto nazionale su “I minori e lo sport”, realizzato dall’Osservatorio #conibambini promosso da “Con i Bambini” e Openpolis nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, presentato oggi. In particolare, il report ha esplorato la pratica sportiva per bambini e ragazzi prima e dopo la pandemia, tra offerta di aree sportive all’aperto e presenza di palestre scolastiche. Il rapporto è stato illustrato da Vincenzo Smaldore, direttore editoriale Openpolis, e commentato da Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp–Unione italiana sport per tutti, e da Marco Calogiuri, vice presidente nazionale Csi–Centro sportivo italiano, in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito di “Con i Bambini”. “Non solo nella fase emergenziale, ma anche ora le esigenze di ‘recupero’ della socialità e del movimento di bambini e ragazzi non sono ancora considerate prioritarie”, ha evidenziato. Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i Bambini”, nella sua introduzione all’evento. Rossi-Doria ha proseguito: “Fare sport ancora oggi è costoso per molte famiglie, sono molti i giovani sedentari, mentre strutture e spazi pubblici sono insufficienti in molte aree del Paese, soprattutto al Sud. Non è un caso che le due regioni in fondo alla classifica delle scuole dotate di palestra, Campania e Calabria, siano anche quelle con meno ragazzi che fanno attività fisica e con più famiglie in disagio sociale. Va incentivata l’attività fisica all’aperto, adesso”.