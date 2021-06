Diocesi: Palermo, i giovani scout dell’Agesci a lezione di giornalismo a Radio Spazio Noi

La prospettiva è quella di acquisire competenze nel campo del giornalismo e dell’informazione: la Squadriglia Falchi (ragazzi tra gli 11 e i 14 anni) del gruppo scout Agesci Alcamo 1 si impegna di diverso tempo per conoscere gli elementi della professione giornalistica e comprendere quali sono gli strumenti e le dinamiche dell’informazione. All’interno di Radio Spazio Noi-InBlu, emittente radiofonica dell’arcidiocesi di Palermo, accolti dal direttore Luigi Perollo e dalle giornaliste Giovanna Curiale e Gabriella Ruiz, i ragazzi hanno approfondito il concetto di notizia, hanno imparato a strutturare un’intervista, hanno ragionato su come si racconta una storia.

Non è mancata una simulazione di lettura di un Gr all’interno della cabina audio attraverso i consigli del regista Vame Toure.