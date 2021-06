Contratti pubblici: Busia (Anac), “da noi quasi 8 pareri al giorno, nessun freno ad attività amministrativa”

“Al centro della missione istituzionale dell’Anac è anche il supporto a stazioni appaltanti e operatori economici, una delle attività alla quale dedichiamo e intendiamo dedicare una parte rilevantissima delle nostre energie. Lo dimostrano i circa 1.700 pareri, quasi 8 al giorno, adottati nelle diverse forme: dalle risposte rese in sede consultiva, ai pareri di precontenzioso, da quelli di congruità dei prezzi per gli affidamenti in emergenza, a tutta l’attività di vigilanza collaborativa, svolta sia nella forma ‘volontaria’, sulla base di appositi protocolli di intesa, sia in quella prevista dalla legge e attuata con il supporto dell’Unità operativa speciale”. Lo ha evidenziato oggi il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, presentando a Montecitorio la Relazione annuale 2020. Nello stesso solco “si collocano le quasi 400.000 richieste di assistenza e supporto gestite dal nostro contact center (che nel primo trimestre 2021 si sono già attestate a oltre 178.000), parte di un complesso di servizi che l’Autorità assicura ai propri utenti 7 giorni su 7 e per 24 ore al giorno”. Busia ha chiarito: “Lungi dall’essere un freno all’attività amministrativa, l’Anac, al contrario, fornisce supporto e assistenza, aiuta le stazioni appaltanti ad utilizzare correttamente le risorse pubbliche e a risparmiare, acquisendo beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e i cittadini. Basti pensare all’individuazione dei prezzi di riferimento per prodotti di uso corrente, come le risme di carta o i servizi di pulizia, ovvero alle iniziative ad hoc, come quella appena conclusa sull’approvvigionamento di dispositivi medici per il diabete, che ha spinto le stazioni appaltanti verso procedure più trasparenti ed efficaci, con risparmi significativi a tutto vantaggio dei pazienti”. Si tratta di “esempi tangibili di come trasparenza e concorrenza riducano i costi, liberando risorse a favore della collettività”.