Adolescenti: Cei, un video per presentare il progetto “Seme diVento” rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie

Un grande lavoro di semina per gli adolescenti e le loro famiglie: è quanto si propone il progetto “Seme diVento” nato all’interno degli Uffici Cei che si occupano di catechesi, famiglia e giovani e che concretizza un mandato di alcuni anni fa dato ai già citati uffici da parte delle omologhe Commissioni episcopali. “Una impresa comune”, spiegano mons. Valentino Bulgarelli, fra’ Marco Vianelli e don Michele Falabretti, direttori rispettivamente dell’Ufficio catechistico, dell’Ufficio per la pastorale della famiglia e del Servizio per la pastorale giovanile, “a cui facciamo appello per tutte le realtà ecclesiali che abitano ogni territorio: le parrocchie e gli oratori, le associazioni che le animano, i movimenti e tutte le realtà legate alla vita consacrata. Vuol diventare un impegno più condiviso per incontrare gli adolescenti con tutta la comunità cristiana aprendo processi educativi che la possano rinnovare profondamente”. Per presentare il progetto i tre direttori hanno realizzato un video che con altri materiali, presto saranno racchiusi in un sito dedicato. La presentazione ufficiale avverrà il 12 luglio, alle ore 15, in diretta streaming con Nando Pagnoncelli, che illustrerà una ricerca Ipsos commissionata ad hoc, e con Pierpaolo Triani, che esporrà le linee pedagogiche nell’incontro con gli adolescenti.