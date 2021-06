Anziani: Auser, dal 21 giugno su tutte le reti Rai uno spot per raccontarne l’impegno sociale

Da lunedì 21 giugno fino a domenica 27 andrà in onda su tutte le reti Rai lo spot Auser “Il tempo dà valore alle cose, una vita attiva dà valore alle persone” realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare la pubblica opinione sull’impegno sociale degli anziani, nel volontariato, nella vita del paese. Protagonista dello spot è Sofia, volontaria Auser di 76 anni, simbolo di invecchiamento attivo, di una vita piena e consapevole e dei tanti anziani impegnati nel sociale.

Lo spot è già andato in onda sulla piattaforma Sky e su la 7 ed è stato inoltre trasmesso da oltre cento emittenti private. Ha vinto la categoria non profit del premio OpenArtAward 2019, uno dei premi più prestigiosi in ambito pubblicitario, con questa motivazione: “Un modo davvero originale per raccontare l’invecchiamento, sceneggiatura efficace, inquadrature precise, testi chiari, visibili, ma non invasivi. Particolarmente efficace la scelta del commento sonoro che fa da linea guida al montaggio del video. Lo abbiamo trovato particolarmente bello, ma soprattutto efficace”.

Lo spot è stato realizzato per Auser dall’agenzia creativa Idea Comunicazione con la regia di Antonio Palumbo.