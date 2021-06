Missioni: Corrado (Cei) relatore alla due-giorni del Cum sulla comunicazione. Don Testa, “ripartono i corsi in presenza”

Prende avvio oggi al Cum di Verona la due giorni sulla comunicazione, promossa da Fondazione Missio e Cum – dal titolo “Comunicazione missionaria: orizzonte glocal”. Relatore principale è Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei. Una ventina i partecipanti da diverse Regioni di questa prima attività formativa in presenza legata alla comunicazione, dopo i mesi della pandemia. “È per noi una grande soddisfazione poter ripartire anche quest’anno con i corsi in presenza”, ha affermato don Marco Testa, direttore del Cum (Centro unitario per la formazione missionaria). Il corso “ha la finalità di formare il personale che lavora nei Centri missionari diocesani o negli Istituti missionari e che si dedica alla comunicazione della missione”. Quando una notizia missionaria locale o di istituto religioso può raggiungere il grande pubblico nazionale? Quali caratteristiche deve avere? Di cosa deve trattare? E poi: quando la storia di un missionario, la sua azione missionaria può diventare interessante per un pubblico più ampio? Domande sulle quali si cimenteranno i relatori – spiega una nota – in “un confronto costruttivo con i partecipanti che porteranno i loro vissuti lavorativi e il loro modo di operare nel campo della comunicazione missionaria”. L’incontro si concluderà domani a metà giornata.