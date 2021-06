“Sono molto addolorato per la morte di Adil Belakhdim. È necessario che si faccia subito luce sull’accaduto”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, commentando la morte di Adil Belakhdim, 37enne coordinatore interregionale dei SiCobas, che questa mattina è stato investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (No) mentre era in corso una manifestazione di lavoratori della logistica.