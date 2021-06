Diocesi: Terni, Stefania Parisi lascia la guida dell’Istess dopo 20 anni. Arnaldo Casali è il nuovo direttore

Cambio al vertice dell’Istess, l’Istituto culturale della diocesi di Terni. Al termine di una partecipatissima assemblea che si è svolta ieri al Museo diocesano, introdotta dal vescovo Giuseppe Piemontese, Stefania Parisi ha lasciato dopo 22 anni la guida dell’Istituto di studi teologici e storico-sociali (Istess). Al suo posto è stato eletto Arnaldo Casali, fino ad oggi direttore artistico del Terni Film Festival.

“Mettere al centro l’uomo, in tutte le sue dimensioni, promuovendo un umanesimo integrale”, è stato l’invito del vescovo Piemontese, che dell’Istess è presidente. Il vescovo ha avuto parole di apprezzamento in particolare per il Seminario filosofico e il Terni Film Festival, le due iniziative fondate da Stefania Parisi, invitando al tempo stesso alla continuità e al rinnovamento. “L’Istess non è chiamato a fare catechesi, ma a proporre all’uomo quella visione di verità, giustizia e amore che proviene dal Vangelo”, ha aggiunto, esortando “a promuovere il dialogo tra scienza, fede e cultura, andando alla ricerca dei segni della verità, dovunque essi siano”.

Stefania Parisi, insegnante di filosofia, nominata direttore dell’Istess nel 1999, ha promosso – tra l’altro – il Giovedì del libro, il Campus universitario, attività dedicate all’ecumenismo e al dialogo interreligioso, il progetto Popoli e Religioni e – nel 2005 – il Terni Film Festival, cresciuto negli anni fino a diventare una manifestazione di rilievo internazionale, che ha ricevuto per cinque volte la Medaglia del presidente della Repubblica.