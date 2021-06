Migranti: Lamorgese (min. Interno), “la lotta ai trafficanti è una priorità”

“Ringrazio tutte le Forze di polizia per l’impegno profuso nel contrasto, sia a mare a che a terra, della tratta di esseri umani”. “La lotta ai trafficanti è una priorità ed in questa direzione è forte l’impegno del Governo per incrementare la cooperazione internazionale con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori e per rafforzare la condivisione di informazioni tra le polizie”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando l’operazione aeronavale in Calabria contro la tratta di esseri umani.

“Complimenti alla Guardia di Finanza per l’arresto, questa mattina, di alcuni trafficanti di esseri umani durante una operazione aeronavale lungo le coste calabresi”, il tributo della titolare del Viminale, ricordando “l’intensa attività operativa messa in atto per contrastare le modalità utilizzate per eludere l’attività di vigilanza marittima ed in particolare il trasbordo dei migranti da imbarcazioni più grandi a natanti più piccoli oppure la simulazione di situazioni di emergenza per richiedere il soccorso in mare”.