Sindacalista ucciso da tir: Acli, “assurdo morire mentre si manifesta per un diritto”

(Foto ANSA/SIR)

Le Acli nazionali “esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia di Adil Belakhdim, sindacalista morto oggi a Novara durante una manifestazione davanti alla sede della Lidl”. In una nota, le Acli affermano che “non si può morire mentre si manifesta per un diritto: quello che è successo si inserisce in una delle tante situazioni che rischiano di esplodere in queste settimane, come quella legata ai lavoratori del settore della logistica, e su cui chiediamo al Governo di intervenire immediatamente”.