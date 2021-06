Diocesi: Rimini, morto don Biagio Della Pasqua. Domani a Cattolica i funerali presieduti dal vescovo Lambiasi

Nella notte è morto don Biagio Della Pasqua, sacerdote della diocesi di Rimini che avrebbe compiuto 77 anni a novembre. Solo poche settimane fa aveva salutato la parrocchia di San Apollinare e San Pio V di Cattolica (Rn), che aveva guidato dal 1993. A causa dell’aggravamento delle condizioni di salute, si era trasferito presso la Comunità di Montetauro che lo ha accolto e assistito fino a questa notta, quando è sopraggiunto il decesso.

Consacrato sacerdote nel 1969, don Della Pasqua è stato a lungo insegnante sia come professore di religione alle Superiori sia come docente di Teologia dogmatica e pastorale prima presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini, poi presso lo Studio Teologico del Seminario regionale di Bologna, ora Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

“Ringraziamo il Signore per il dono che don Biagio è stato per la nostra Chiesa diocesana, con la sua testimonianza di uomo di fede e di pastore, il suo servizio culturale e di insegnamento scolastico, il suo accompagnamento al cammino vocazionale di tanti preti, la sua fortezza nel tempo della malattia, il suo amore alla Chiesa”, afferma il vicario generale di Rimini, don Maurizio Fabbri.

Stasera verrà celebrata una veglia di preghiera alle 21 presso la chiesa parrocchiale di San Pio di Cattolica. Domani il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, presiederà i funerali alle 16 in piazza della Regina a Cattolica, per consentire la più ampia partecipazione possibile.