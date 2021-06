Settimana liturgica nazionale: Cremona, il 21 giugno la presentazione della 71ª edizione

Sarà presentata lunedì prossimo, 21 giugno, alle ore 15, la 71ª edizione della Settimana liturgica nazionale, in programma a Cremona dal 23 al 26 agosto, dopo lo slittamento dello scorso anno a seguito dell’emergenza sanitaria. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, promosso dalla diocesi di Cremona insieme con il Cal (Centro azione liturgica), interverranno: mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente Cal; Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, e don Daniele Piazzi, incaricato per la Pastorale liturgica della diocesi di Cremona. La conferenza stampa – informa l’Ufficio diocesano peer le comunicazioni sociali – avrà luogo presso lo studio televisivo della Casa della Comunicazione, all’interno del Centro pastorale diocesano di Cremona (via S. Antonio del Fuoco 9A), con due modalità di partecipazione: in presenza, con un numero limitato di posti disponibili e iscrizione obbligatoria entro le ore 10 di lunedì 21 giugno (scrivendo all’indirizzo mail comunicazionisociali@diocesidicremona.it) e on line, in diretta sul canale YouTube della 71ª Settimana liturgica nazionale. Il link per la partecipazione potrà essere richiesto entro le ore 10 di lunedì 21 giugno, scrivendo sempre all’indirizzo mail comunicazionisociali@diocesidicremona.it.