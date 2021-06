Forum PA 2021: anche il ministero dell’Istruzione su transizione ecologica, digitale, formazione del personale

Anche il ministero dell’Istruzione parteciperà all’edizione di “Forum PA, connettere le energie vitali del Paese”, che si terrà, on line, dal 21 al 25 giugno prossimi. Tre i filoni di approfondimento che il dicastero affronterà: la transizione ecologica, il digitale, la formazione del personale.

Il ministro Patrizio Bianchi interverrà con un video messaggio, aprendo l’appuntamento: “Scuola, motore della crescita. Obiettivo sviluppo digitale”. Tra i protagonisti di Forum PA, anche la sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, con delega alla transizione ecologica, Barbara Floridia, che interverrà durante il confronto: “Scuola, motore della crescita. Obiettivo sostenibilità e innovazione”. All’intervento di Floridia seguiranno fra gli altri quelli di Carla Guetti, coordinatrice nazionale Scuole associate dell’Unesco; Adriano Fabris, professore di Filosofia morale dell’Università di Pisa; Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio “Innovazione digitale” – Direzione generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Innovazione e formazione saranno le parole chiave dell’appuntamento “Scuola, motore della crescita. Obiettivo formazione”, a cui parteciperà fra gli altri Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale a supporto dei progetti ministeriali per rinnovare la didattica nelle materie Stem.