Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani una messa e giovedì 8 luglio una serata di testimonianza in ricordo della visita di Benedetto XVI

“La visita di Benedetto XVI alla diocesi di San Marino-Montefeltro fu una giornata di grande gioia e intensa commozione che la comunità del Titano e del Montefeltro vuole ricordare a dieci anni esatti dall’evento” domani, sabato 19 giugno, con una celebrazione nella cattedrale di Pennabilli (Rn) alle ore 10,30. Lo ricorda una nota della diocesi. “L’evento costituisce una imperdibile occasione di riflessione per la Repubblica di San Marino che, unica al mondo, deve la sua fondazione ad un santo e che, nella profonda osmosi tra sentimenti religiosi ed istituzioni laiche, ha costruito un incrollabile ideale di pace e di libertà”, prosegue la nota. Seguirà una serata di testimonianze, video e canti a Serravalle (parco Laiala), giovedì 8 luglio, alle ore 21. “L’anniversario sarà soprattutto una occasione per la diocesi per riprendere, dopo tanti mesi difficili, la spinta che Papa Francesco sta imprimendo alla Chiesa oggi”, conclude la nota.