Azione Cattolica: Spello, per l’estate riapre il “polmone spirituale” di Casa San Girolamo con sette proposte per giovani e adulti

“Fratelli e viandanti in un’unica umanità” è lo slogan che accompagna la proposta per l’estate 2021 di Casa San Girolamo a Spello (Pg). Il convento dove per molti anni ha vissuto Carlo Carretto, scelto come polmone spirituale dalla Presidenza nazionale di Azione cattolica, che gestisce la struttura, riapre i battenti dopo l’emergenza sanitaria con una serie di sette appuntamenti residenziali. “Vogliamo tornare a offrire nuove occasioni di incontro con la Parola, con un programma che possa permettere la ripresa delle attività graduali, nel rispetto di tutte le norme anti Covid”, spiegano dalla Presidenza nazionale di Ac. Si inizia dal 19 al 23 luglio con “La tenda dell’incontro”, un’esperienza di riflessione, preghiera e condivisione per giovani, promossa dal Settore Giovani di Ac, che verrà replicata anche dal 26 al 30 luglio e dal 18 al 22 agosto. Un percorso biblico sulla fraternità sarà invece guidato, dal 9 al 14 agosto, da don Ugo Ughi, già vice assistente generale di Ac. Dal 27 al 29 agosto è previsto un fine settimana di lectio, arte e catechesi in collaborazione con il Settore Adulti dell’associazione, mentre dal 1° al 3 settembre Casa San Girolamo ospiterà un incontro con gli assistenti regionali di Ac.

Il ciclo si conclude l’11 settembre con le “Conversazioni di Spello”. “La bellezza naturale, i piccoli numeri (potranno essere accolte al massimo 15 persone per ogni esperienza), il profondo silenzio e la condivisione faranno colonna sonora a un’autentica esperienza di fraternità e preghiera”, specificano dalla Presidenza nazionale.

“Nel Paese si iniziano a notare piccoli segnali di ripresa e anche l’Azione cattolica italiana non vuole venir meno in questo esercizio di ripartenza e di speranza. Insieme alle attività formative che in ogni angolo dell’Italia le associazioni parrocchiali e diocesane stanno organizzando, la Presidenza nazionale ha pensato di riaprire Casa San Girolamo e di ripartire con le esperienze estive”. Lo specifica don Mario Diana, assistente ecclesiastico del Movimento studenti di Azione cattolica, incaricato di seguire da vicino Casa San Girolamo assieme a un gruppo di laici e volontari. “Tornare a Spello per l’Azione cattolica è un segno importantissimo: quel luogo da dieci anni ha conosciuto la vita profonda dei giovani e adulti che vi sono passati e proprio di là speriamo di poter ripartire”, spiega don Diana. “Come da tradizione della Casa ci saranno sempre a disposizione sacerdoti e volontari per garantire un’autentica esperienza di fraternità e di preghiera”. Infine, “chi passerà da Casa San Girolamo potrà trovare una porta aperta, adulti e giovani pronti ad accogliere e uno spazio silenzioso da abitare: è un’occasione preziosa per tornare a sognare insieme”. Per partecipare: info.spello@azionecattolica.it.