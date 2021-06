Diocesi: Roma, nominati i nuovi responsabili di Caritas e Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ha nominato oggi i nuovi responsabili per la Caritas e per il Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Roma. Dal mese di settembre – informa il Vicariato di Roma – a guidare l’organismo preposto alla pastorale della carità saranno il diacono Giustino Trincia come direttore e don Paolo Salvini come vicedirettore. Dal mese di luglio, a dirigere l’Ufficio preposto alla cooperazione missionaria è stata nominata suor Elisa Kidane, religiosa delle Missionarie Comboniane. I due uffici, insieme all’Ufficio Migrantes, saranno coordinati da mons. Benoni Ambarus, attuale direttore della Caritas e vescovo ausiliare incaricato per la carità, le missioni e la pastorale delle migrazioni.

Giustino Trincia è un diacono della diocesi di Roma di 64 anni; è nato a Spoleto ed è a Roma dal 1984. Sposato dal 1980, ha due figlie e due nipotini. Ordinato diacono permanente nel 2015, da sempre nella comunità parrocchiale di Santa Maria Madre della Provvidenza, segue la pastorale per le persone povere e le famiglie in difficoltà e le cellule parrocchiali di evangelizzazione. Dal 2019 condivide l’esperienza della Comunità Laudato si’ Roma 2 e collabora con la Fondazione “Salus Populi Romani” della diocesi di Roma, per la prevenzione e la lotta al sovraindebitamento e all’usura. Dall’ottobre 2020 è il segretario della Consulta nazionale antiusura “San Giovanni Paolo II” Onlus. Don Paolo Salvini è un sacerdote romano. È nato nel 1962 ed educato alla fede nella comunità dei Santi Protomartiri Romani. Si è formato all’Almo Collegio Capranica; ha poi perfezionato gli studi di filosofia e teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Ordinato presbitero per la diocesi di Roma il 26 novembre 1988, è stato vicario parrocchiale alla Gran Madre di Dio e a Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. Nel 1998 è stato nominato parroco a San Giuseppe Moscati e dal 2011 è alla guida della parrocchia di San Fulgenzio. Per molti anni è stato responsabile per la Caritas del Settore Ovest.

Suor Elisa Kidane è nata nel 1953 in Eritrea e dal 2008 è cittadina italiana. È entrata nel 1977 nelle Suore Missionarie Comboniane facendo la professione religiosa nel 1980 ad Asmara e i confermando i voti perpetui nel 1986 a Verona. È stata missionaria con la sua congregazione in Perù, Ecuador e Costa Rica e superiora nella Delegazione della Casa generalizia a Verona. Molte le collaborazioni giornalistiche, in modo particolare con le riviste Nigrizia, Cittadini del Mondo, Milizia Mariana, Mosaico di Pace.