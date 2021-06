Diocesi: Urbino, domani inaugurazione della mostra virtuale “Il mio San Crescentino”

Si inaugura domani, 19 giugno, nell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, la mostra virtuale “Il mio San Crescentino”, con gli elaborati realizzati dai bambini della primaria, Gadana e Pascoli e dai ragazzi della secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Pascoli” di Urbino. I Servizi educativi del Museo diocesano Albani hanno realizzato e condiviso con docenti ed alunni del materiale multimediale per raccontare la vita del santo, attraverso le opere d’arte custodite nel Museo, lavorando anche sulle caratteristiche e sugli attributi iconografici del santo. Partendo da questi stimoli e con l’intervento dei docenti, bambini e ragazzi hanno lavorato con varie tecniche: matite, pennarelli, acquerelli, per rappresentare, ciascuno, il “proprio” San Crescentino, con i colori della gioia.

La mostra è fruibile sul sito web e sui canali social del Museo, a partire dal 19 giugno; bambini e ragazzi sono poi invitati a “fare esperienza” del Museo con le proprie famiglie, recandosi in visita e portando con sé gli elaborati in originale, che saranno esposti all’interno delle sale. Portando i propri lavori, bambini, ragazzi con le proprie famiglie potranno entrare gratuitamente al Museo, per vivere e sperimentare dal vivo la bellezza.