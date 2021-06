Nazioni Unite: a New Yoyk la plenaria dell’Assemblea generale. Verso la riconferma di Guterres

Oggi a New York l’ordine del giorno della 82ª riunione plenaria dell’Assemblea generale dell’Onu prevede la nomina del segretario generale. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu l’8 giugno scorso ha inviato una lettera al presidente dell’Assemblea generale in cui “raccomandava la nomina di António Guterres per un secondo mandato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026”. E secondo quanto si legge nella bozza di risoluzione che oggi sarà presentata, Guterres sarà riconfermato. Nella risoluzione del presidente dell’Assemblea generale anche l’“espressione di apprezzamento per il servizio efficace e dedito reso” da Guterres “alle Nazioni unite nel primo mandato”. L’annuncio della nomina è previsto all’inizio dei lavori, poco dopo le 15, ora di New York. “La rielezione per acclamazione di António Guterres alla più alta posizione internazionale è motivo di orgoglio per tutti i portoghesi. Gli auguro tutto il meglio e sono sicuro che António Guterres continuerà a onorare il Portogallo”, ha già scritto su Twitter il premier portoghese Antonio Costa. “Dopo un primo mandato difficile, in cui António Guterres ha saputo difendere l’Onu attraverso la forza della parola e dell’esempio, ci sono ora le condizioni per un secondo mandato che potrà inaugurare una nuova era di speranza, nel segno della solidarietà e della cooperazione internazionale”, scrive ancora Costa. “Guterres è l’uomo giusto al posto giusto e potrà contare, come sempre, sul sostegno del Portogallo, in particolare per l’azione per il clima, la lotta alla pandemia, la difesa dei diritti umani, la lotta contro le disuguaglianze economiche e per la costruzione di un mondo con più dialogo e pace”.