Procreazione: istituito presso il Ministero della salute un Tavolo tecnico per prevenzione e cura infertilità

Su iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, è stato istituito presso il Ministero della salute il “Tavolo tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura dell’infertilità”. Il Tavolo riunisce esperti clinici e accademici, rappresentanti istituzionali e delle società scientifiche, per garantire un approccio multidisciplinare e specifico sulle diverse tematiche che ruotano intorno all’infertilità, nonché alla procreazione medicalmente assistita. Potrà inoltre avvalersi della consulenza di ulteriori esperti di comprovata esperienza nell’ambio dei temi di volta in volta trattati.

“L’obiettivo è quello di contribuire a migliorare la ricerca e favorire maggiore conoscenza e formazione sulle condizioni che influiscono sull’infertilità, costituendosi come trait d’union tra Ministero, Parlamento, associazioni di pazienti e società scientifiche”, sottolinea Sileri. “Il mio auspicio – aggiunge – è che da questo Tavolo nascano proposte concrete che possano trovare ampia concordanza politica, per tradursi speditamente in provvedimenti in grado di risolvere alcune delle problematiche che contrastano con il desiderio di genitorialità delle coppie e per un supporto alla famiglia più in generale”.