Fafce: webinar su “La famiglia: antidoto alla solitudine, oltre la pandemia”, per unire le forze e costruire nuovi ponti

La solitudine, malattia profonda della nostra epoca, sarà al centro di un incontro on line organizzato dalla Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) per il 13 maggio prossimo. Il tema sta particolarmente a cuore a Papa Francesco, spiegano gli organizzatori, e secondo quanto recentemente scritto dal presidente Fafce, Vincenzo Bassi, sta “emergendo in modo dirompente” anche rispetto alle famiglie. “Il nostro compito, oggi più che mai”, scriveva ancora Bassi, è “denunciare in modo concreto l’esistenza di questa solitudine nelle sedi istituzionali del nostro continente richiamando l’attenzione di tutti sulla realtà”. Il webinar del Fafce, intitolato “La famiglia: antidoto alla solitudine, oltre la pandemia”, raccoglierà una serie di esperienze di solidarietà tra famiglie geograficamente e culturalmente distanti, ma utili per “costruire nuovi ponti tra le famiglie, imparare dalle reciproche esperienze, unendo le nostre forze per combattere la solitudine e l’individualismo”. Prenderanno la parola Marcela Szymanski (Aiuto alla chiesa che soffre), Maria Steen (Family Solidarity, Irlanda), Jubran Salameh (Equipes Notre Dame, Giordania), Kalman Daboczi (Movimento dei 72 discepoli, Ungheria). Ad aprire i lavori il presidente Bassi; a concluderli mons. William Hanna Shomali, vescovo ausiliare del patriarcato latino di Gerusalemme. Inscrizioni on line entro l’11 maggio.