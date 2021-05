Festa dell’Europa: il 9 maggio evento ecumenico on line “per la terra e per l’uomo”

“Per la terra e per l’uomo”: il 9 maggio prossimo, festa dell’Europa, la sezione italiana della rete internazionale ecumenica “Insieme per l’Europa” propone un incontro virtuale per esplorare il legame tra l’ecologia integrale e l’economia solidale, come contributo alla costruzione della “casa comune”. Obiettivo della Rete, nata a Stoccarda nel 2007, è “lavorare con tutti gli uomini e le donne, le istituzioni e le forze sociali e politiche”, a servizio “della pace e dell’unità” che fondano l’Europa. E anche in tempi di pandemia, spiegano gli organizzatori, “l’esperienza internazionale di Insieme per l’Europa diventa più importante che mai”. Perché “attraverso l’amicizia tra tutti i Movimenti e nella collaborazione per i bisognosi, per l’ambiente e per la pace, l’Insieme diventa sempre più un segno di speranza”. La preparazione alla festa dell’Europa è iniziata il 28 marzo scorso, quando la Rete ha lanciato un “cammino di sei settimane di preghiera”, offrendo agli interessanti settimanalmente materiali legati al tema “Europa: il diritto alla speranza”. Sul sito www.togheter4europe.org c’è inoltre uno “spazio aperto” dove vengono condivisi “progetti ed esperienze” in formato video e una galleria di video clip su “cosa pensano i giovani adulti dell’Europa”.

L’evento del 9 maggio, che ha ricevuto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si rivolge ai membri dei 34 movimenti e associazioni cattoliche in Italia che fanno parte della rete. A prendere la parola saranno Luigino Bruni (Economia politica, Lumsa), Jonut Radu (romeno ortodosso), mons. Marco Gnavi, pastore Luca Maria Negro. L’evento sarà fruibile a partire dalle 18 su YouTube.