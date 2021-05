Cinema: #Giffoni50Plus, dal 21 al 31 luglio saranno oltre 100 i film presentati in concorso

Dal 21 al 31 luglio al Giffoni Film Festival saranno oltre 100 i film presentati in concorso, a cui si aggiungeranno i grandi eventi dedicati alle migliori anteprime cinematografiche. È inoltre prevista la partecipazione di 150 tra talent e ospiti italiani e internazionali che incontreranno i giffoner delle varie sezioni.

Tra i film già selezionati per #Giffoni50Pluse resi noti oggi, per la categoria Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), “Dragon girl” di Katarina Launing (Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca), “Sihja, the rebel fairy” di Marja Pykko (Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia), “Jim Button and the wild 13” di Dennis Gansel (Germania), “Come come rain” di Shafaq Khan (India).

Per Elements +10 (dai 10 ai 12 anni), ci sono “My dad is a sausage” di Anouk Fortunier (Paesi Bassi, Belgio), “My very own circus” di Miryam Bouchard (Canada), “Night forest” di Andre Hörmann (Germania), “The blue girl” di Keivan Majidi (Iran), “Mica” di Ismaël Ferroukhi (Marocco, Francia, Qatar).

Per Generator +13 (dai 13 ai 15 anni), sono stati selezionati “Any day now” di Hamy Ramezan (Finlandia), “Buladò” di Eché Janga (Paesi Bassi, Antille), “The true adventures of wolfboy” di Martin Krejcí (Usa), “Her name was Joe” di Joe Duka (Usa); mentre per Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), “Everyone has a summer” di Tomasz Jurkiewicz (Polonia), “Stop-Zemlia” di Kateryna Gornostai (Ucraina), “The white fortress” di Igor Drljaca (Canada, Bosnia-Erzegovina). Per Generator +18 (dai 18 anni in su), ci sono “Shiva baby” di Emma Seligman (Usa, Canada) e “Small country – An african childhood” di Eric Barbier (Francia, Belgio). Infine, per Gex Doc (sezione dedicata a docenti, genitori e filmgoer), “Children” di Ada Ushpiz (Israele), “I have been waiting for you” di Stéphanie Pillonca (Francia), “Kids cup” di Line Hatland (Norvegia).