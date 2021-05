Libertà di stampa: Borrell (Ue), “contrastare la disinformazione, sostenere i media indipendenti”

L’Unione europea “è determinata a fare di più” per la libertà di stampa, sul continente e nel mondo, dichiara Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. L’Ue “continuerà a coordinarsi con organizzazioni e meccanismi a livello internazionale e a sviluppare nuovi approcci, come ad esempio la proposta della Commissione europea per una legge sui servizi digitali, volta a responsabilizzare le principali piattaforme affinché rendano i loro sistemi più equi, sicuri e trasparenti. Continueremo anche ad agire per contrastare la disinformazione e a ricercare, assieme a tutti i partner, modalità efficaci per aiutare i media indipendenti a portare avanti modelli di business sostenibili”. Conclude: “La libertà di informazione e di espressione va promossa e tutelata ovunque: è nell’interesse di tutti. L’Ue continuerà a denunciare qualsiasi restrizione della libertà di espressione o forma di censura, sia online che offline, che violi le norme internazionali in materia di diritti umani. La libertà di stampa è un pilastro delle società democratiche, che possono prosperare solo se i cittadini hanno accesso a informazioni affidabili e fanno le proprie scelte con cognizione di causa. Libertà di stampa significa sicurezza per tutti”.