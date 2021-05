Rai Due: “O anche no”, nella puntata del 7 maggio l’agricoltura sociale in un terreno confiscato alla criminalità

Andrà in onda, venerdì 7 maggio, su Rai Due, alle 00.30, e domenica 9 maggio, in replica alle 9.10, “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai Due e Rai per il sociale.

Paola Severini Melograni intervisterà Vincenzo Pugliese, presidente della cooperativa sociale Altereco protagonista del progetto “il fresco profumo della libertà”. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, ha l’obiettivo di potenziare le attività di agricoltura sociale in un terreno confiscato alla criminalità organizzata a Cerignola (Foggia), favorendo l’inclusione socio-lavorativa di sei persone in condizione di svantaggio. Sarà poi raccontata la “Casa di Toti” di Modica, nata dal sogno di Muni Sigona, mamma di Toti (un ragazzo autistico), che è riuscita a trasformare una dimora storica del settecento in una comunità per ragazzi speciali che lavoreranno nella gestione di un B&B etico. Parola poi a Valentina Genitori D’Arrigo, psicologa e psicoteraupeta della struttura.

Un servizio è dedicato al 1° maggio a Cassina de’ Pecchi (Milano) in occasione dell’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano tanti ragazzi con autismo, alla quale ha partecipato il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Per il cooking show, tappa a Torino per conoscere i ragazzi che lavorano per la cooperativa sociale Raggio. Non mancheranno: la musica dei Ladri di Carrozzelle, Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris.