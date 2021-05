Europol: abuso minori, conclusa operazione internazionale di sequestro piattaforma online. 400mila utenti. Quattro arresti

È stata bloccata una delle piattaforme di abusi sessuali su minori più prolifiche d’Europa sul dark web e quattro persone di nazionalità tedesca, che avevano ruoli diversi in relazione al sito sequestrato, sono state arrestate. A darne notizia oggi è Europol che è stata parte di una task force internazionale istituita dalla Polizia criminale federale tedesca (Bundeskriminalamt) e che ha coinvolto le forze dell’ordine di Paesi Bassi, Svezia, Australia, Canada e Stati Uniti. Erano 400mila gli utenti registrati su “Boystown”. Questa operazione ha portato anche al sequestro di “diversi altri siti di chat sul dark web utilizzati da autori di reati sessuali su minori” poiché, spiega Europol, queste “comunità di autori criminali” hanno una “notevole capacità di resilienza” rispetto alle operazioni delle forze dell’ordine per cui fanno rinascere vecchie reti e ne creano di nuove. I dati e le immagini sequestrate durante questa indagine saranno utilizzate per identificare le vittime, mentre ci si attende che su scala mondiale i dati, esaminati dalle forze di polizia conducano a ulteriori arresti.