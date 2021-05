Diocesi: Perugia, un ciclo di webinar a sostegno dei genitori in quarantena

Come comunicare al meglio con i figli in tempo di pandemia, alle prese con spazi ristretti, didattica online e smart working? Questa la domanda che molti genitori si fanno e che è stata raccolta dall’Unità pastorale delle parrocchie di Perugia San Donato all’Elce, Santa Maria in Case Bruciate e Sant’Agostino in Porta Sant’Angelo. La risposta è in una serie di webinar dal titolo “Orientamento alla genitorialità – per genitori in quarantena”, in calendario ogni lunedì sera (alle 20.30), sul sito dell’Oratorio dell’Unità pastorale: www.preferiscoilparadiso.it (sezione “in evidenza”) dove potersi iscrivere e ricevere informazioni. A darne notizia è il settimanale umbro La Voce, consultabile anche online (www.lavoce.it). Un primo ciclo di incontri, che ha visto un’ampia partecipazione anche da altre diocesi dell’Umbria, si è tenuto tra febbraio e marzo ed un secondo è in svolgimento fino al 31 maggio. Il prossimo appuntamento è questa sera, lunedì 3 maggio, con l’incontro dal titolo “Che genitore sono?” a cura della dottoressa Silvia Salvarelli.

Gli incontri si avvalgono del supporto di psicoterapeuti e consulenti familiari dei consultori diocesani dell’Umbria, tra cui la dottoressa Angela Passetti, coordinatrice dell’iniziativa. Sono aperti non solo a genitori, ma a catechisti, educatori, animatori e a quanti sono interessati alla tematica. “Il tutto è partito dalla richiesta di alcuni genitori di bambini del catechismo, da cui abbiamo cominciato a strutturare un percorso che poi abbiamo aperto a tutti”, racconta Passetti, che in questi mesi la consulente ha visto moltiplicarsi le richieste di aiuto da parte delle famiglie.