Papa Francesco: Regina Caeli, “vicinanza alla popolazione di Israele” per l’incidente sul monte Meron

“Con tristezza esprimo la mia vicinanza alla popolazione di Israele per l’incidente avvenuto venerdì scorso sul monte Meron, che ha provocato la morte di quarantacinque persone e numerosi feriti”. Sono le parole del Papa, al termine del Regina Caeli di ieri. “Assicuro il mio ricordo nella preghiera per le vittime di questa tragedia e per i loro familiari”, ha proseguito Francesco, rivolgendo inoltre il suo pensiero anche all’Associazione Meter, incoraggiata “a continuare nell’impegno in favore dei bambini vittime della violenza e dello sfruttamento”. Infine un saluto agli aderenti al Movimento politico per l’Unità, fondato da Chiara Lubich 25 anni fa: “Auguri e buon lavoro al servizio di una buona politica!”.