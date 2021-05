Papa Francesco: il 16 maggio presiede la messa con la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma

(Foto Vatican Media/SIR)

Domenica 16 maggio, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10, il Papa celebrerà la messa nella basilica di San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma. A notificarlo è oggi la Prefettura della Casa Pontificia. Al termine dell’Angelus di ieri, Francesco aveva lodato l’iniziativa della Chiesa birmana, che nell’ambito della maratona di preghiera inaugurata dal Santo Padre il 1° maggio “invita a pregare per la pace riservando per il Myanmar un’Ave Maria del Rosario quotidiano”. “Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando è nel bisogno o in difficoltà”, aveva proseguito il Papa, lanciando il suo appello: “Noi, in questo mese, chiediamo alla nostra Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili del Myanmar, perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell’incontro, della riconciliazione e della pace”.