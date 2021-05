Vocazioni: Anagni, da oggi al Seminario Leoniano un’esperienza per giovani in ricerca

“Venite e vedrete”. È il titolo e lo slogan di un’esperienza di condivisione promossa dal Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (Fr), in programma dal pomeriggio di lunedì 3 maggio alla mattina di giovedì 6 maggio. “L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni che si trovano a vivere un cammino di ricerca vocazionale e vogliono trascorrere un tempo di fraternità in seminario condividendo la nostra quotidianità”, spiegano dal Leoniano, che è il seminario di riferimento per le diocesi suburbicarie e per quelle del Lazio Sud. Preghiera, formazione, comunità sono le parole chiave scelte dalla comunità del Leoniano per presentare ai giovani del Lazio questa proposta attraverso un video che illustra i momenti centrali della vita in seminario e insieme evoca il percorso di ricerca vocazionale che appartiene alla vita di molti ragazzi. “La partecipazione a questa esperienza è totalmente gratuita e l’abbiamo organizzata ponendoci anche l’obiettivo di garantire tutte le misure di sicurezza anti Covid-19”, specificano ancora dal Leoniano. “La ‘doppia V’ di ‘Venite e vedrete’ rappresenta il nostro desiderio di rendere davvero partecipi i giovani che arriveranno della nostra esperienza di vita quotidiana”, concludono. Il Pontificio Collegio Leoniano, fondato da Papa Leone XIII nel 1897, conta attualmente circa 35 seminaristi, accompagnati da una équipe formativa guidata dal rettore don Emanuele Giannone.