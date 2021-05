Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiede in cattedrale la messa per l’Università

Domani, martedì 4 maggio, alle ore 19, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella cattedrale di S. Pietro per gli studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna. La celebrazione sarà curata dall’équipe diocesana per la pastorale universitaria che, nell’annunciarla, ha proposto come riflessione “L’amore autentico abita cuori che si lasciano contemplare” tratto dalla “Fratelli tutti”. La liturgia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

“L’appuntamento è collocato nel tempo pasquale – afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria – e segna di fatto anche la ripresa di molte iniziative culturali dell’Università. Vuole, quindi, essere anche uno dei modi in cui la Chiesa partecipa a questa ripresa della vita sociale e non solo social”.