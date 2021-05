Sindone: Torino, domani per la memoria liturgica messa presieduta dall’arcivescovo Nosiglia nella cappella del Guerini

Domani, martedì 4 maggio, la Chiesa torinese celebrerà la memoria liturgica della Sindone. Per la prima volta dopo molti anni, il Custode pontificio, mons. Cesare Nosiglia, presiederà la messa nella Cappella del Guarini, parte del percorso dei Musei Reali, che hanno da poco completato i restauri dell’altare del Bertola e dove manca ancora all’appello la parte superiore con la croce al centro di un ostensorio simbolo del Santissimo Sacramento. Perduta nell’incendio del 1997, sarà ricostruita sulla base delle vecchie fotografie.

La messa, con inizio alle 18, verrà trasmessa in diretta sul sito ufficiale www.sindone.org e sui canali social (Facebook e YouTube). Sono infatti state completate le procedure di prenotazione per poter partecipare in presenza alla celebrazione rese necessarie per le restrizioni dovute alla pandemia.

Al termine della celebrazione, l’arcivescovo si recherà di fronte alla Cappella dove è custodita la Sindone, in cattedrale, per un momento di venerazione anche se non ci sarà alcuna esposizione del Telo.