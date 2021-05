Cinema: Premio Lux 2021. Film finalisti da Romania, Polonia e Danimarca. Gli spettatori potranno votare

L’edizione 2021 di Lux, il premio del Parlamento europeo per il cinema, vede finalmente quest’anno gli spettatori chiamati in causa per decidere il miglior film europeo, votando insieme agli eurodeputati. Oggi alle 17 l’ufficio italiano del Parlamento presenta il premio dalla propria pagina Facebook: Sabine Verheyen, presidente della commissione Cultura del Parlamento europeo, Alexander Nanau, regista, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Guzzo di MyMovies, Marco Lombardo, assessore alle relazioni internazionali del Comune di Bologna, e Bianca Fabbri, giovane ambasciatrice del Premio Lux ne saranno i protagonisti. Tre i titoli finalisti del premio: “Collective” (Romania, Alexander Nanau), inchiesta-documentario su sistema sanitario rumeno e corruzione; “Corpus Christi” (Francia-Polonia, Jan Komasa), attorno alla vicenda di Daniel, rinchiuso in riformatorio per un omicidio involontario, ma con nel cuore il desiderio di farsi prete; “Un altro giro” (Danimarca, Thomas Vinterberg), recente vincitore dell’Oscar per il migliore film straniero. I primi due titoli saranno visibili online – per pochi giorni e un numero limitato di visualizzazioni – su MYmovies, a partire da martedì 4 maggio, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna e lo sportello Europe Direct del Comune di Bologna (altra novità dell’edizione 2021). Il voto potrà essere espresso sul sito ufficiale del Premio Lux. Il vincitore sarà annunciato il 9 giugno durante la seduta plenaria del Parlamento europeo. Il Premio Lux è nato nel 2007 per mettere in luce il dibattito pubblico su Ue e le sue politiche e sostenere la circolazione di coproduzioni europee e, grazie a una nuova collaborazione con la European Film Academy, per valorizzare degli autori europei.