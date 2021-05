Diocesi: Firenze, per Giornata comunicazioni sociali due incontri per approfondire tema 2021 e la messa presieduta da card. Betori

La 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, vedrà nella diocesi di Firenze due appuntamenti dedicati ad approfondire il tema scelto per quest’anno. Nel messaggio intitolato “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, Papa Francesco invita a “venire e vedere” come “suggerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpida e onesta: nella redazione di un giornale come nel mondo del web, nella predicazione ordinaria della Chiesa come nella comunicazione politica o sociale”.

Significativo il fatto che l’immagine del manifesto che accompagna l’edizione 2021 della Giornata sia stata “firmata” dalla Scuola di arte sacra di Firenze, si tratta di un’opera originale realizzata da Sofia Novelli, ex studentessa e oggi docente di pittura dell’istituto fiorentino.

Il primo appuntamento “Comunicare con Dio”, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, è in programma domenica 9 maggio, alle 16, nella parrocchia di San Leone Magno (via Beata Angela da Foligno 7). Il superiore della Comunità San Paolo di Firenze, don Carlo Cibien Ferraris, terrà una meditazione su “Il ‘Vieni e vedi’ della domenica dei cristiani. La celebrazione eucaristica nel ‘Giorno del Signore’”. L’incontro potrà essere seguito anche sul canale YouTube San Leone Magno.

Sabato 15 maggio, alle 15.30, nella chiesa di San Piero in Palco (piazza card. Elia Dalla Costa) il secondo appuntamento “La narrazione della fede”. Nell’incontro “Con le parole al servizio della Parola” saranno ripercorse la vita e l’operato di don Averardo Dini a cinque anni dalla scomparsa. Testimonianze a partire dal libro “Don Ave. L’uomo, il prete, lo scrittore” (Edizioni Toscana Oggi, 2021), il ricordo di uno dei principali fondatori del settimanale delle diocesi toscane.

Domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, presiederà la celebrazione, alle 10.30, in cattedrale. La messa potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito della diocesi e su quelli di Toscana Oggi e di Radio Toscana.