Cultura: le diocesi di Tivoli e Palestrina partecipano a “il Maggio dei Libri”, alla scoperta del patrimonio culturale del territorio

“Coniugare creatività e amore per la lettura”: è lo slogan con cui le diocesi di Tivoli e di Palestrina partecipano a “il Maggio di Libri”, con eventi che prendono il via domenica 9 maggio. “All’interno della campagna nazionale nata nel 2011 per valorizzare il libro nella crescita individuale, le biblioteche diocesane di Tivoli e di Palestrina presentano alcuni appuntamenti online, svolti in collaborazione con gli Uffici diocesani per le comunicazioni sociali, per i beni culturali, il Museo diocesano Prenestino di Arte Sacra e l’Archivio storico – afferma Giada Leonelli, direttrice della Biblioteca diocesana di Palestrina, in un contributo diffuso dal portale della diocesi –. Siamo convinti che il libro e la lettura possano aiutarci in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo”. Il percorso inizia con un incontro sulla figura di mons. Giacomo Orlandi, a cui è stata dedicata una sezione distaccata della Biblioteca diocesana di Palestrina. Sarà poi presentata una ricerca di Cinzia Di Fazio, direttrice dell’Archivio Storico, e di Guido Trinchieri sulla chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco a San Vito Romano. Ancora, il direttore della Biblioteca diocesana di Tivoli, Alain Vidal, accompagnerà una visita all’interno della struttura. “Infine, grazie all’associazione culturale Caffè Corretto di Cave, nata nel 2010 dall’iniziativa di un gruppo di cittadini appassionati alla lettura, conosceremo i sette libri in gara per l’XI Premio letterario Città di Cave, che quest’anno avrà come madrina la scrittrice Dacia Maraini”, conclude Leonelli.