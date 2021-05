Calcio: Perugia promosso in Seri B. Card. Bassetti, “questo evento sia di forte incoraggiamento nell’affrontare le grandi difficoltà che stiamo vivendo”

“Finalmente una bellissima occasione di festa per la nostra Perugia fra tanti eventi e notizie spesso preoccupanti: siamo tornati alla Serie B, sport tanto amato da giovani e adulti. Partecipo alla gioia degli sportivi e dell’intera città; mi complimento con il Perugia Calcio, con tutti i calciatori e gli amanti dello sport”. Così l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, ha commentato la promozione del Perugia in Serie B, secondo campionato nazionale di calcio.

“Questo evento sportivo – ha proseguito il cardinale – sia per tutti noi di forte incoraggiamento nell’affrontare le grandi difficoltà che stiamo vivendo e, soprattutto, riporti nella nostra città e nella nostra Regione – in seguito all’altrettanto incoraggiante successo della squadra della Ternana – quella speranza, meta così ambita di ogni persona”.

Infine un messaggio rivolto ai calciato: “Coraggio, avanti, abbiamo fiducia in voi. Lo sport, quando esprime i valori che sono insiti nella sua natura, audacia, condivisione, rispetto delle persone – ha sottolineato Bassetti –, diventa una dimensione essenziale per la civile convivenza”.