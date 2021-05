Comunicazioni sociali: Pontificia Univesità Lateranense, il 6 maggio webinar sul messaggio di Papa Francesco

“Consumare le suole delle scarpe”. È il titolo del webinar che si terrà giovedì 6 maggio, dalle 15, in diretta streaming sul canale YouTube della Pontificia Università Lateranense. Organizzato dall’Istituto Pastorale Redemptor Hominis dell’Ateneo, l’evento online intende riflettere sul messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali intitolato “Vieni e vedi (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono”. A introdurre l’iniziativa saranno il rettore Vincenzo Buonomo e il preside dell’Istituto pastorale Paolo Asolan. Seguiranno gli interventi di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e di Daniel Arasa, decano della Facoltà di Comunicazione sociale istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce. Coordinerà il webinar Massimiliano Padula, docente presso il Redemptor Hominis. “Abbiamo scelto come cuore della riflessione – spiegano gli organizzatori – una delle frasi più significative del Messaggio di Papa Bergoglio. ‘Consumare le suole delle scarpe’ oltre a rimandare a un preciso compito del comunicatore, ci chiama in causa anche come studiosi. L’Istituto pastorale del Laterano infatti è impegnato in un cammino di ricerca sul legame tra l’azione della Chiesa e i processi comunicativi. Questo incontro – aggiungono – si pone in un percorso di indagine sulla pastorale digitale e intende estenderlo a diversi interlocutori (docenti, studenti, organizzazioni, addetti ai lavori, altre università) per rispondere alla sfida che il Papa ci lancia a conclusione del Messaggio: ‘comunicare incontrando le persone dove e come sono’”.