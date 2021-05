Focolari: ieri visita del presidente Mattarella al Centro internazionale a Rocca di Papa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ieri mattina in visita privata al Centro internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca di Papa (Roma). Oltre alla presidente dei Focolari, Margaret Karram, ad accoglierlo c’erano il copresidente Jesús Morán, Maria Voce, già presidente del Movimento, e il Consiglio generale in rappresentanza del Movimento nel mondo. Con questa visita – si legge in un comunicato dei Focolari – il presidente desiderava rendere omaggio alla memoria di Chiara Lubich e di Igino Giordani, sepolti nella cappella del Centro. “Sono lieto di essere qui, grazie per questa visita così accogliente”, ha detto il presidente. “Il contributo che il Movimento dei Focolari reca al nostro Paese al di là della dimensione ecclesiale è un contributo di sollecitazione alla solidarietà, a ritrovarsi insieme”. “Il concetto di ‘focolare’, di formar famiglia – ha continuato il presidente nel suo saluto ai presenti – contiene un richiamo costante, generale al senso di comunità, a rendersi conto che abbiamo ciascuno bisogno degli altri e che soltanto insieme si realizza una condizione positiva e accettabile e di progresso. Questo contributo per il nostro Paese è particolarmente importante”. La visita di Mattarella e il suo omaggio alla tomba dell’on. Giordani – costituente, padre della Repubblica – hanno coinciso con i 25 anni della nascita del Movimento politico per l’Unità. Venne fondato da Chiara Lubich “perché – sono parole della fondatrice dei Focolari – la fraternità diventi una categoria politica”. Anche il Santo Padre nell’Angelus di ieri ha ricordato questo anniversario, esprimendo ai membri del Movimento politico per l’Unità i suoi auguri di “buon lavoro al servizio di una buona politica”. Nel suo saluto, Margaret Karram gli ha assicurato che i Focolari continueranno a intensificare le iniziative di solidarietà, “estendendole alla moltitudine di persone rese fragili dalla crisi sanitaria. Il mondo – ha continuato – invoca, specialmente in questi tempi, maggiore condivisione e l’ideale dell’unità dei Focolari può, deve, dare il suo contributo a tutto questo”. Ricordando poi la consegna di Chiara Lubich a quanti aderivano alla spiritualità dell’unità, “siate una famiglia”, Margaret Karram ha concluso auspicando di “realizzare il programma che, nell’ultima Assemblea generale del Movimento dei Focolari, ci siamo dati per questo nostro tempo, cioè: “Abbracciare il mondo, in ascolto del grido dell’umanità, del creato e delle nuove generazioni”. “La pandemia non cessa di mietere vittime umane, la pace stenta a stabilirsi nei rapporti internazionali”, ha detto il copresidente Morán nell’omelia della messa. “Serve una preghiera più intensa, più fervente, ma perché così sia è necessario che i cristiani si decidano a rimanere in Cristo, nel suo amore, mettendo in pratica il comandamento dell’amore reciproco”.