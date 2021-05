Diocesi: Assisi, mercoledì 5 maggio mons. Sorrentino reciterà l’Angelus nella cappellina privata di Gino Bartali, a 21 anni dalla morte

“A distanza di ventuno anni dalla sua scomparsa, ho sempre immaginato che la cappellina del nonno rappresenti ancora oggi la sua casa, pochi oggetti semplici ma a cui lui era molto legato: un piccolo e modesto altare, la dolcissima statua della sua Santa prediletta (Santa Teresina del Bambin Gesù, ndr) e un inginocchiatoio in legno scuro dove, una notte di tanti anni fa, lo sorpresi chino a pregare. Fu l’unica volta perché mio nonno ha sempre vissuto la sua fede con profonda discrezione, devozione e umiltà”. Sono questi i sentimenti di Gioia Bartali a due giorni dal 21° anniversario della morte del nonno, Gino Bartali, grande campione di ciclismo e Giusto tra le Nazioni, come ricorda una nota diffusa oggi dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. In occasione dell’anniversario il vescovo, mons. Domenico Sorrentino, reciterà la preghiera dell’Angelus mercoledì 5 maggio alle 12, proprio nella cappellina privata appartenuta al ciclista toscano e donata nel 2018 al “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”.

La preghiera dell’Angelus sarà trasmessa in diretta sui canali social della diocesi (pagina Facebook “Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo”), sul sito www.diocesiassisi.it (Live diocesi) e sulla pagina Facebook “Museo della Memoria Assisi”.