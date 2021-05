Diocesi: Cassano all’Jonio, da oggi maratona di preghiera a Maria

Parte oggi anche nella diocesi di Cassano all’Jonio la maratona di preghiera in compagnia di Maria. L’iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari del mondo e desidera invitare i fedeli, le famiglie e le comunità alla preghiera del Santo Rosario perché, in questo tempo pandemico, “il cuore e lo sguardo di tutti si convertano”. Per l’occasione sarà promossa in cattedrale e nei santuari mariani diocesani la recita del Rosario, guidato dal vescovo Francesco Savino, dalle 19. Si comincerà oggi nel santuario della Madonna della Catena in Cassano. Gli altri momenti saranno celebrati, lunedì 10 maggio, nel santuario della Madonna della Nova in Rocca Imperiale; sabato 15 maggio, nel santuario della Madonna del Castello in Castrovillari; lunedì 17 maggio, nel santuario della Madonna delle Armi in Cerchiara di Calabria; giovedì 20 maggio, nel santuario Madonna dello Spasimo o delle Cappelle in Laino Borgo, e sabato 29 maggio, nella cattedrale di Cassano all’Jonio.